Юнкер після завершення каденції припинить політичну діяльність
Вівторок, 13 серпня 2019, 13:51
Президент Європейської комісії, 64-річний Жан-Клод Юнкер припинить політичну діяльність після завершення свого терміну цієї осені.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю виданню Tiroler Tageszeitung.
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"Я працюю по 12, 14 або 16 годин на день уже багато років. Це, безсумнівно, буде виправлено в бік зменшення. Я більше не буду політично активним", - розповів Юнкер.
Він додав, що залишиться активним в іншому розумінні – писатиме книги та здійснюватиме довгі прогулянки.
"Активно я не буду втручатися в поточну політику", - додав глава виконавчого органу ЄС.
Новий склад Єврокомісії на чолі з німкенею Урсулою фон дер Ляєн почне працювати з 1 листопада.
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