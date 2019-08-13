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Юнкер после завершения каденции прекратит политическую деятельность

Вторник, 13 августа 2019, 13:51

Президент Европейской комиссии, 64-летний Жан-Клод Юнкер прекратит политическую деятельность после завершения своего срока этой осенью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью изданию Tiroler Tageszeitung.

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"Я работаю по 12, 14 или 16 часов в день на протяжении многих лет. Это, несомненно, будет исправлено в сторону уменьшения. Я больше не буду политически активным", - рассказал Юнкер.

Он добавил, что останется активным в другом смысле – будет писать книги и вести долгие прогулки.

"Я не буду активно вмешиваться в текущую политику", - добавил глава исполнительного органа ЕС.

Новый состав Еврокомиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляен начнет работать с 1 ноября.

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Юнкер Новое руководство ЕС
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