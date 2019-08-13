Місто у Бельгії запровадило суворі правила годівлі вуличних котів

Бельгійське місто Намюр запровадило суворі правила годівлі вуличних котів, щоб запобігти їх неконтрольованому розмноженню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Зазначається, що з 2007 року відповідні служби міста стерилізували або кастрували 1810 кішок і котів. Однак попри такі заходи підгодовування вуличних котів громадянами сприяє їх неконтрольоване розмноження.

Саме тому, щоб обмежити цю тенденцію місто встановило суворе регулювання.

Якщо людина звикла підгодовувати котиків на вулиці, то відтепер вона повинна отримати від міської влади спеціальний дозвіл – так звану годувальну карту.

Читайте також У МЗС Британії попросили працівників не годувати службового кота

Власник такої карти зобов’язується дотримуватися низки правил. Серед них необхідність давати котам прийнятну їжу, а не кістки чи недоїдки; утримувати місце годування чистим і не класти їжу просто на землю; годувати тварин у встановлений час; поважати оточуючих і не створювати шуму; повідомляти владу про необхідність стерилізації нових тварин.

Якщо хтось не дотримуватиметься цих правил, то місто має право позбавити таку людину годувальної карти.