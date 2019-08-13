Город в Бельгии ввел строгие правила кормления уличных котов

Бельгийский город Намюр ввел строгие правила кормления уличных котов, чтобы предотвратить их неконтролируемое размножение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Отмечается, что с 2007 года соответствующие службы города стерилизовали 1810 кошек и котов. Однако несмотря на такие меры, подкармливание уличных котов гражданами способствует их неконтролируемому размножению.

Именно поэтому, чтобы ограничить эту тенденцию город установил строгое регулирование.

Если человек привык кормить котов на улице, то теперь он должен получить от городских властей специальное разрешение - так называемую карту кормления.

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Владелец такой карты обязуется соблюдать ряд правил. Среди них необходимость давать котам приемлемую пищу, а не кости или объедки; поддерживать место кормления в чистоте и не класть еду прямо на землю; кормить животных в установленное время; уважать окружающих и не создавать шума; уведомлять власти о необходимости стерилизации новых животных.

Если кто-то не будет придерживаться этих правил, то город вправе лишить такого человека карты.