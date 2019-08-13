П’ять країн Заходу просять Косово і Сербію відновити переговори про нормалізацію

Сполучені Штати і чотири європейські країни у вівторок запропонували Сербії і Косову допомогу, аби вони відновили переговори про нормалізацію відносин, які зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

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Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія і США у спільній заяві зазначили, що вони єдині у своїй меті "побачити повну нормалізацію відносин між Косовом і Сербією через всеосяжну, політично стійку і юридично зобов'язуючу угоду, яка сприятиме регіональній стабільності".

Колишня сербська провінція Косово проголосила незалежність у 2008 році. Сербія і її спільниця Росія не визнають цей крок, тоді як США і понад 100 країн визнають незалежність Косова після втручання НАТО в 1999 році.

Переговори між двома країнами зайшли в глухий кут в минулому році через рішення Косова запровадити 100-відсоткові мита на товари з Сербії.

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Заява наполегливо закликає Косово скасувати тарифи, а також звертається з проханням до Сербії призупинити "кампанію щодо скасування визнання незалежності Косова". Останнім часом Сербія активізувала зусилля, в основному серед африканських країн, по припиненню визнання державності Косова.

"Статус-кво перешкоджає прогресу на шляху Косова і Сербії до Європейського союзу, і не є стійким. Ми готові надати будь-яку можливу допомогу", - йдеться в заяві країн Заходу.