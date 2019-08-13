Пять стран Запада просят Косово и Сербию возобновить переговоры о нормализации

Соединенные Штаты и четыре европейские страны во вторник предложили Сербии и Косову помощь, чтобы они возобновили переговоры о нормализации отношений, зашедших в тупик.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

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Великобритания, Франция, Германия, Италия и США в совместном заявлении отметили, что они едины в своей цели "увидеть полную нормализацию отношений между Косово и Сербией через всеобъемлющее, политически устойчивое и юридически обязывающее соглашение, которое будет способствовать региональной стабильности".

Бывшая сербская провинция Косово провозгласила независимость в 2008 году. Сербия и ее союзница Россия не признают этот шаг, тогда как США и более 100 стран признают независимость Косова после вмешательства НАТО в 1999 году.

Переговоры между двумя странами зашли в тупик в прошлом году из-за решения Косова ввести 100-процентные пошлины на товары из Сербии.

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Заявление настоятельно призывает Косово отменить тарифы, а также обращается с просьбой к Сербии приостановить "кампанию по отмене признания независимости Косова". В последнее время Сербия активизировала усилия, в основном среди африканских стран, по прекращению признания государственности Косова.

"Статус-кво препятствует прогрессу на пути Косова и Сербии в Европейский Союз, и не является устойчивым. Мы готовы оказать любую возможную помощь", - говорится в заявлении стран Запада.