Винищувач НАТО перехопив літак з Шойгу над Балтикою - ЗМІ
У Росії заявили, що винищувач країни НАТО F-18 спробував наблизитися до борту міністра оборони РФ Сергєя Шойгу над водами Балтійського моря.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
Літак Шойгу слідував з ескортом з двох винищувачів морської авіації Балтійського флоту Су-27 з Калінінграда до Москви.
"Над нейтральними водами Балтики до борту глави військового відомства спробував наблизитися літак НАТО F-18, проте російські льотчики відтіснили винищувач, не дозволивши йому підійти близько до лайнера", - йдеться у повідомленні.
Це не перший випадок, коли винищувачі НАТО перехоплюють літак з Шойгу над Балтикою.
Нагадаємо, 5-6 серпня винищувачі британських королівських ВПС (RAF) Typhoon перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків.