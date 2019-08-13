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Винищувач НАТО перехопив літак з Шойгу над Балтикою - ЗМІ

Вівторок, 13 серпня 2019, 16:37

У Росії заявили, що винищувач країни НАТО F-18 спробував наблизитися до борту міністра оборони РФ Сергєя Шойгу над водами Балтійського моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Літак Шойгу слідував з ескортом з двох винищувачів морської авіації Балтійського флоту Су-27 з Калінінграда до Москви.

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"Над нейтральними водами Балтики до борту глави військового відомства спробував наблизитися літак НАТО F-18, проте російські льотчики відтіснили винищувач, не дозволивши йому підійти близько до лайнера", - йдеться у повідомленні.

Це не перший випадок, коли винищувачі НАТО перехоплюють літак з Шойгу над Балтикою. 

Нагадаємо, 5-6 серпня винищувачі британських королівських ВПС (RAF) Typhoon перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків.

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