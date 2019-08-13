Истребитель НАТО перехватил самолет с Шойгу над Балтикой – СМИ

В России заявили, что истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над водами Балтийского моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

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"Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру", - говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда истребители НАТО перехватывают самолет с Шойгу над Балтикой.

Напомним, 5-6 августа истребители британских королевских ВВС (RAF) Typhoon перехватили над Балтийским морем пять российских военных самолетов.