Прем'єр Данії попросила вибачення за десятиліття насильства над дітьми

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у вівторок офіційно попросила вибачення у сотень жертв насильства, яке протягом десятиліть відбувалося у державних дитбудинках країни.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на BBC.

Згідно з результатами офіційного розслідування, з 1945 по 1976 рік у державних будинках діти піддавалися сексуальному насильству, їх били та змушували вживати наркотики, у результаті чого деякі жертви виростали наркозалежними.

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Зловживання відбувалися по всій Данії, і жертви та активісти протягом багатьох років зверталися до держави з проханням визнати провину за насильство.

У вівторок прем'єр-міністр Метте Фредеріксен зустрілася з десятками жертв скандалу в своїй офіційній резиденції та попросила у них вибачення.

"Я хотіла б подивитися кожному з вас у вічі та вибачитися. Я не можу взяти на себе провину, але можу взяти на себе відповідальність", - сказала вона. Чимало з присутніх були в сльозах, коли вона сказала, що дітей забрали у їхніх батьків, і замість того, щоб вони отримали підтримку і тепло, їх піддавали приниженням і образам.

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Подробиці про знущання у дитячих будинках вперше потрапили в заголовки газет в 2005 році після оприлюднення документального фільму, у якому були показані шокуючі звинувачення в жорстокому поводженні у дитбудинку на північному сході Данії.

У 2010 році було проведено незалежне розслідування. У доповіді, опублікованій в 2011 році, були наведені свідчення жорстокого поводження у 19 будинках для хлопчиків і дівчаток. Ніхто ніколи не піддавався судовому переслідуванню за скоєне.