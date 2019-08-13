Премьер Дании извинилась за десятилетия насилия над детьми

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник официально попросила прощения у сотен жертв насилия, которое в течение десятилетий происходило в государственных детдомах страны.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на BBC.

Согласно результатам официального расследования, с 1945 по 1976 год в государственных домах дети подвергались сексуальному насилию, их избивали и заставляли употреблять наркотики, в результате чего некоторые жертвы вырастали наркозависимыми.

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Злоупотребления происходили по всей Дании, и жертвы и активисты в течение многих лет обращались к государству с просьбой признать вину за насилие.

Во вторник премьер-министр Метте Фредериксен встретилась с десятками жертв скандала в своей официальной резиденции и попросила у них прощения.

"Я хотела бы посмотреть каждому из вас в глаза и извиниться. Я не могу взять на себя вину, но могу взять на себя ответственность", - сказала она. Многие из присутствующих были в слезах, когда она сказала, что детей забрали у их родителей, и вместо того, чтобы они получили поддержку и тепло, их подвергали унижениям и оскорблениям.

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Подробности об издевательствах в детских домах впервые попали в заголовки газет в 2005 году после обнародования документального фильма, в котором были показаны шокирующие обвинения в жестоком обращении в детдоме на северо-востоке Дании.

В 2010 году было проведено независимое расследование. В докладе, опубликованном в 2011 году, были приведены свидетельства жестокого обращения в 19 домах для мальчиков и девочек. Никто никогда не подвергался судебному преследованию за содеянное.