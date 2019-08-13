США відкладуть введення мит на китайські ноутбуки та телефони

США вирішили відкласти запровадження 10-відсоткового мита на деякі китайські товари, серед яких ноутбуки та мобільні телефони, як це американська адміністрація планувала зробити з наступного місяця.

Про це Торгове представництво США повідомило на своєму офіційному сайті 13 серпня, пише "Європейська правда".

"У рамках процесу суспільного обговорення і слухань було ухвалене рішення відкласти запровадження мита для деяких статей до 15 грудня. Продукти цієї групи включають, наприклад, мобільні телефони, ноутбуки, ігрові приставки, деякі іграшки, комп’ютерні монітори та деякі предмети одягу і взуття", - йдеться у повідомленні.

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Окрему групу китайських товарів вирішили зовсім не обкладати додатковим митом, ґрунтуючись на факторах "здоров’я, безпеки, національної безпеки та інших".

Про рішення відкласти введення мит американське представництво повідомило невдовзі після того, як міністерство Китаю заявило про проведення телефонної розмови між віцепрем’єром Лю Хе та торговими представниками США.

Президент Дональд Трамп раніше заявив, що 1 серпня він введе 10-відсотковий тариф на китайські товари на суму 300 мільярдів доларів. Він звинуватив Китай у недотриманні обіцянок придбати більше американської сільськогосподарської продукції.