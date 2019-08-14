Постпред Британії в ООН заявила про жахливе становище українців в окупованому Криму

Постпред Британії в ООН Карен Пірс заявила, що українці в окупованому Криму перебувають у жахливому становищі і не мають доступу до базових послуг.

Текст її виступу на засіданні Радбезу ООН щодо проблем міжнародного гуманітарного права наводиться на сайті уряду Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Я хотіла б використати цю дискусію, щоб пролити світло на кілька конкретних ситуацій, в яких ситуація з міжнародним гуманітарним правом є жахливою. В Україні її громадянам у Криму відмовлено в доступі до основних послуг, оскільки вони не змінюють своє громадянство, всупереч міжнародному гуманітарному праву" - сказала Пірс.

Крім того, вона згадала про критичну гуманітарну ситуацію в Сирії, Південному Судані, Малі, а також в регіоні Сахеля в Африці.

В свою чергу постпред РФ в ООН Дмитрій Полянсський відповів Пірс, що розмови про застосування міжнародного гуманітарного права стосовно Росії недоречні, оскільки, за його словами, на російській території немає військового конфлікту.