Постпред Британии в ООН заявила об ужасном положении украинцев в оккупированном Крыму

Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что украинцы в оккупированном Крыму находятся в ужасном положении и не имеют доступа к базовым услугам.

Текст ее выступления на заседании Совбеза ООН по проблемам международного гуманитарного права приводится на сайте правительства Великобритании, сообщает "Европейская правда".

"Я хотела бы использовать эту дискуссию, чтобы пролить свет на несколько конкретных ситуаций, в которых ситуация с международным гуманитарным правом является ужасной. В Украине ее гражданам в Крыму отказано в доступе к основным услугам, поскольку они не меняют свое гражданство, вопреки международному гуманитарному праву", - сказала Пирс.

Кроме того, она вспомнила о критической гуманитарной ситуации в Сирии, Южном Судане, Мали, а также в регионе Сахеля в Африке.

В свою очередь постпред РФ в ООН Дмитрий Полянсський ответил Пирс, что разговоры о применении международного гуманитарного права применительно к России неуместны, поскольку, по его словам, на российской территории нет военного конфликта.