ВВП Німеччини у другому кварталі скоротився

ВВП Німеччини у другому кварталі 2019 року знизився на 0,1% у порівнянні з першим кварталом.

Про це у середу, 14 серпня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

У першому кварталі 2019 року ще спостерігалося зростання ВВП на 0,4% відносно четвертого кварталу 2018 року.

Позитивний вплив на економіку мало приватне споживання - у другому кварталі воно було вищим, аніж у першому кварталі 2019 року. Те саме стосується і державних видатків.

Також, як повідомляє статистичне відомство, у другому кварталі спостерігалося загальне зростання інвестицій, хоча інвестиції в будівництво зменшились.

Основною причиною скорочення ВВП експерти називають зовнішньоекономічну діяльність держави, передусім зниження експорту.

Tак, експорт товарів з Німеччини у червні 2019 року впав одразу на 8% у порівнянні з показниками червня минулого року. За результатами першого півріччя експорт збільшився лише на 0,5%.