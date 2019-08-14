ВВП Германии во втором квартале сократился

ВВП Германии во втором квартале 2019 года снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом.

Об этом в среду, 14 августа, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В первом квартале 2019 года еще наблюдался рост ВВП на 0,4% относительно четвертого квартала 2018 года.

Положительное влияние на экономику имело частное потребление - во втором квартале оно было выше, чем в первом квартале 2019 года. То же самое касается и государственных расходов.

Также, как сообщает статистическое ведомство, во втором квартале наблюдался общий рост инвестиций, хотя инвестиции в строительство уменьшились.

Основной причиной сокращения ВВП эксперты называют внешнеэкономическую деятельность государства, прежде всего снижение экспорта.

Да, экспорт товаров из Германии в июне 2019 года упал сразу на 8% по сравнению с показателями июня прошлого года. По результатам первого полугодия экспорт увеличился лишь на 0,5%.