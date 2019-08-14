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У НАТО пояснили інцидент з літаком Шойгу над Балтикою

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У НАТО пояснили інцидент з літаком Шойгу над Балтикою

Середа, 14 серпня 2019, 10:56

Іспанський винищувач F-18 повітряної поліції НАТО у Балтиці 13 серпня "намагався ідентифікувати російський літак, який летів близько до повітряного простору союзників". НАТО не має інформації щодо того, хто був на борту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Newsweek з посиланням на представника Альянсу.

У Росії напередодні заявили, що винищувач країни НАТО спробував наблизитися до борту міністра оборони РФ Сергєя Шойгу над нейтральними водами Балтійського моря, однак його відтіснили російські Су-27.

Літак Шойгу слідував з ескортом з двох винищувачів морської авіації Балтійського флоту Су-27 з Калінінграда до Москви.

Представник НАТО зазначив: "Російський літак у супроводі щонайменше одного російського винищувача сьогодні відслідковувався над Балтійським морем".

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"Після того, як ідентифікація літака відбулася, реактивні літаки НАТО повернулися на базу", - додав чиновник.

Відео, опубліковане Міністерством оборони Росії на підтвердження інциденту, показує, що Су-27 наближається до того, що нагадує іспанський "Хорнет" F/A-18, який був змушений маневрувати в тому ж напрямку, щоб дистанціюватися. Пізніше з'явилося друге відео, яке демонструє ті самі маневри з літака Шойгу.

Це не перший випадок, коли винищувачі НАТО перехоплюють літак з Шойгу над Балтикою. 

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