В НАТО объяснили инцидент с самолетом Шойгу над Балтикой

Испанский истребитель F-18 воздушной полиции НАТО на Балтике 13 августа "пытался идентифицировать российский самолет, летевший близко к воздушному пространству союзников". НАТО не располагает информацией о том, кто был на борту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Newsweek со ссылкой на представителя Альянса.

В России накануне заявили, что истребитель страны НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его оттеснили российские Су-27.

Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

Представитель НАТО отметил: "Российский самолет в сопровождении не менее одного российского истребителя сегодня отслеживался над Балтийским морем".

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"После того как идентификация самолета произошла, реактивные самолеты НАТО вернулись на базу", - добавил чиновник.

Видео, опубликованное Министерством обороны России в подтверждение инцидента, показывает, что Су-27 приближается к тому, что напоминает испанский "Хорнет" F/A-18, который был вынужден маневрировать в том же направлении, чтобы дистанцироваться. Позже появилось второе видео, демонстрирующее те же маневры из авиалайнера Шойгу.

Это не первый случай, когда истребители НАТО перехватывают самолет с Шойгу над Балтикой.