У Нідерландах в результаті пожежі на фермі загинули більше 40 тисяч курей
Середа, 14 серпня 2019, 12:07
У селі Ніавір у нідерландській провінції Фрісландія внаслідок пожежі на фермі загинули понад 40 тисяч курей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
В результаті пожежі повністю згоріли два великі хліви з птахами розміром 8 на 20 метрів. У кожному з них знаходилося майже по 21 тисячі курей. Птахів врятувати не вдалося.
Пожежникам вдалося запобігти перекиданню вогню на третій хлів.
Причини пожежі поки невідомі. На момент загоряння нікого з людей на фермі не було.
Зазначається, що через пожежу в селі виникло значне задимлення.
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