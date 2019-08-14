У Нідерландах в результаті пожежі на фермі загинули більше 40 тисяч курей

У селі Ніавір у нідерландській провінції Фрісландія внаслідок пожежі на фермі загинули понад 40 тисяч курей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

В результаті пожежі повністю згоріли два великі хліви з птахами розміром 8 на 20 метрів. У кожному з них знаходилося майже по 21 тисячі курей. Птахів врятувати не вдалося.

Пожежникам вдалося запобігти перекиданню вогню на третій хлів.

Причини пожежі поки невідомі. На момент загоряння нікого з людей на фермі не було.

Зазначається, що через пожежу в селі виникло значне задимлення.