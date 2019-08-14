В Нидерландах в результате пожара на ферме погибли более 40 тысяч кур

В селе Ниавир в нидерландской провинции Фрисландия в результате пожара на ферме погибли более 40 тысяч кур.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В результате пожара полностью сгорели два больших ангара с птицами размером 8 на 20 метров. В каждом из них находилось почти по 21 тысяч кур. Птиц спасти не удалось.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на третий курятник.

Причины пожара пока неизвестны. На момент возгорания никого из людей на ферме не было.

Отмечается, что из-за пожара в селе возникло значительное задымление.