Віцепрем’єр Чехії обговорив поглиблення торгівлі з Україною

Посол України в Чехії Євген Перебийніс зустрівся з віцепрем’єром, міністром промисловості і торгівлі Чехії Карелом Гавлічеком, обговоривши з ним актуальні питання українсько-чеських торговельно-економічних відносин та перспективи активізації міжурядового діалогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС України.

Посол поінформував чеського міністра про "внутрішньополітичну ситуацію в Україні після президентських та парламентських виборів, перспективи формування нового уряду, вже розпочаті та заплановані реформи, які стосуються насамперед дерегуляції підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату, підвищення ефективності управління державними інвестиціями та державним сектором економіки, реалізації важливих інфраструктурних проєктів".

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Співрозмовники погодилися, що після формування в Україні нового урядового кабінету відкриється можливість для суттєвої інтенсифікації українсько-чеського двостороннього політичного діалогу, передусім на рівні керівництва урядів. Посол у цьому зв’язку висловив сподівання на візит в Україну прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Сторони констатували позитивну динаміку двосторонньої торгівлі, яка минулого року перевищила 2 млрд доларів і стала рекордною за всю історію українсько-чеських відносин.

Зростання показників взаємної торгівлі спостерігається і в поточному році: за результатами п’яти місяців її обсяги зросли ще на понад 11%.

"Галічек зазначив у цьому контексті, що Чехія розглядає Україну як важливого і перспективного торговельного партнера. За його словами, Україна входить до 20 найбільших торговельних партнерів його країни, і займає у цьому символічному рейтингу четверте місце серед країн, які не входять до ЄС. Він наголосив, що заплановані в Україні реформи та очікуване підвищення її конкурентоздатності на світовій арені цілком може підняти нашу державу у цьому рейтингу ще на кілька щаблів", - йдеться у повідомленні.

Перебийніс зі свого боку закликав чеських підприємців активніше інвестувати в Україну. Серед найбільш пріоритетних і перспективних напрямків співробітництва він відзначив промисловість, енергетику, транспорт, сільське господарство та сферу ВПК. Він також подякував чеському уряду за чітку позицію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема стосовно продовження санкційного тиску на Росію.

Відбувся також обмін думками щодо перспектив забезпечення ефективної роботи Українсько-чеської змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, чеську частину якої очолює Гавлічек.

"Зокрема, було наголошено на важливості дотримання регулярного проведення її засідань. Висловлено сподівання, що після призначення нового голови української частини Комісії сторони зможуть оперативно погодити терміни проведення її чергового засідання в Києві", - додали у МЗС.