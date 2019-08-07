Чеху, який воював проти України, загрожує до 20 років за тероризм

Детективи Національного центру боротьби з організованої злочинністю звинуватили в тероризмі ще одного чеха, 25-річного Лукаша Н., який, за їхніми словами, воював за проросійських бойовиків на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

Зловмисникові було трохи більше двадцяти років, коли, за словами слідчих, він поїхав на Донбас.

Правоохоронці "ініціювали притягнення до відповідальності однієї особи за терористичний злочин у зв'язку з конфліктом на сході України", підтвердив інформацію Мартін Білий з Генеральної прокуратури.

"Це людина з Карлових Вар, яка, ймовірно, брала участь у боях проти офіційної української армії. Ми не розголошуватимемо детальнішу інформацію, зокрема спосіб його поїздки на схід України", - додав прокурор, додавши, що розслідування перебуває на початковій стадії.

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"У детективів, які опікуються цими справами, є достатньо доказів, тому вони звинуватили його", - додало знайоме зі справою джерело. Чоловікові загрожує 12-20 років за ґратами.

У війні на сході України загинуло кілька чеських громадян. Зараз 25-річному Лукашу Н., який за словами слідчих воював за бойовиків у другій половині 2015 року, пощастило в цьому сенсі - він повернувся додому і зараз працює і мешкає зі своєю дівчиною в одній з муніципальних квартир у Карлових Варах.

У липні стало відомо, що чеські слідчі звинувачували в тероризмі білоруса Алексєя Ф., який довгий час мешкає в країні і теж воював проти України на Донбасі.

Чеські правоохоронці нині розслідують причетність близько 20 громадян країни до участі у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.