Вице-премьер Чехии обсудил углубление торговли с Украиной

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис встретился с вице-премьером, министром промышленности и торговли Чехии Карелом Гавличеком, обсудив с ним актуальные вопросы украинско-чешских торгово-экономических отношений и перспективы активизации межправительственного диалога.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Посол проинформировал чешского министра о "внутриполитической ситуации в Украине после президентских и парламентских выборов, перспективах формирования нового правительства, уже начатых и запланированных реформах, которые касаются прежде всего дерегуляции предпринимательской деятельности, улучшения бизнес-климата, повышения эффективности управления государственными инвестициями и государственным сектором экономики, реализации важных инфраструктурных проектов".

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Собеседники согласились, что после формирования в Украине нового правительственного кабинета откроется возможность для существенной интенсификации украинско-чешского двустороннего политического диалога, прежде всего на уровне руководства правительств. Посол в этой связи выразил надежду на визит в Украину премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Стороны констатировали положительную динамику двусторонней торговли, которая в прошлом году превысила 2 млрд долларов и стала рекордной за всю историю украинско-чешских отношений.

Рост показателей взаимной торговли наблюдается и в текущем году: по результатам пяти месяцев ее объемы выросли еще на более чем 11%.

"Галичек отметил в этом контексте, что Чехия рассматривает Украину как важного и перспективного торгового партнера. По его словам, Украина входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров его страны, занимая в этом символическом рейтинге четвертое место среди стран, не входящих в ЕС. Он отметил, что запланированные в Украине реформы и ожидаемое повышение ее конкурентоспособности на мировой арене вполне может поднять наше государство в этом рейтинге еще на несколько ступеней", - говорится в сообщении.

Перебийнис со своей стороны призвал чешских предпринимателей активнее инвестировать в Украину. Среди наиболее приоритетных и перспективных направлений сотрудничества он отметил промышленность, энергетику, транспорт, сельское хозяйство и сферу ВПК. Он также поблагодарил чешское правительство за четкую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности относительно продолжения санкционного давления на Россию.

Состоялся также обмен мнениями относительно перспектив обеспечения эффективной работы украинско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, чешскую часть которой возглавляет Гавличек.

"В частности, была отмечена важность регулярного проведения его заседаний. Выразили надежду, что после назначения нового председателя украинской части комиссии стороны смогут оперативно согласовать сроки проведения ее очередного заседания в Киеве", - добавили в МИД.