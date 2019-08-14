Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Стали відомі деталі візиту Трампа до Польщі

МЗС Грузії: Росія продовжила зводити паркан на лінії розмежування

Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками

Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%






Меркель розповіла, що очікує прочитати про себе в історичних книжках

Середа, 14 серпня 2019, 13:55

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок розповіла, що вона сподівається прочитати про своє життя у історичних книжках.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, своїми думками вона поділилась у вівторок під час заходу, організованого газетою Ostsee Zeitung в місті Штральзунд.

Читайте також
Меркель залишається найпопулярнішим політиком Німеччини - опитування

У Меркель запитали, що вона хотіла б, щоб діти прочитали про неї в історичних книгах через пів століття.

Обміркувавши питання протягом декількох секунд, Меркель відповіла з посмішкою: "Вона намагалася". Присутні у залі засміялися і поаплодували у відповідь.

Наприкінці минулого року Меркель оголосила, що не буде пробувати знову переобратися у 2021 році, коли термін її повноважень закінчиться. Управляючи країною 14 років, вона є одним з найдовготриваліших канцлерів Німеччини.

Під час заходу у Меркель також запитали, що вона планує робити, коли покине свій пост. Меркель повторила, що не планує продовжувати активну політику.

"Я залишуся політичною людиною, але у мене не буде активної політичною посади", - сказала вона.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Меркель
powered by lun.ua