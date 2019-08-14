Меркель розповіла, що очікує прочитати про себе в історичних книжках

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок розповіла, що вона сподівається прочитати про своє життя у історичних книжках.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, своїми думками вона поділилась у вівторок під час заходу, організованого газетою Ostsee Zeitung в місті Штральзунд.

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У Меркель запитали, що вона хотіла б, щоб діти прочитали про неї в історичних книгах через пів століття.

Обміркувавши питання протягом декількох секунд, Меркель відповіла з посмішкою: "Вона намагалася". Присутні у залі засміялися і поаплодували у відповідь.

Наприкінці минулого року Меркель оголосила, що не буде пробувати знову переобратися у 2021 році, коли термін її повноважень закінчиться. Управляючи країною 14 років, вона є одним з найдовготриваліших канцлерів Німеччини.

Під час заходу у Меркель також запитали, що вона планує робити, коли покине свій пост. Меркель повторила, що не планує продовжувати активну політику.

"Я залишуся політичною людиною, але у мене не буде активної політичною посади", - сказала вона.