Меркель залишається найпопулярнішим політиком Німеччини - опитування

Канцлер Німеччини Ангела Меркель як і раніше залишається найпопулярнішим політиком в країні, перебуваючи на посаді вже 14 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати щомісячного опитування телеканалу ARD.

В цілому 56% німців заявили, що вони задоволені роботою Меркель. Це на два процентних пункти більше в порівнянні з останнім опитуванням, проведеним в липні.

Міністр закордонних справ Гайко Маас посів друге місце з 51% (+6%), а на третьому місці - міністр охорони здоров'я Єнс Спан, який набрав 48% (+12).

Серед партій в рейтингу лідирують Християнсько-демократичний союз (ХДС), до якого належить Меркель, і "Зелені". Обидві партії підтримують 26% респондентів. Третьою йде ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 14 відсотками (+1%).

Опитування також показало, що переважна більшість німців виступають за прийняття рішучих заходів з боротьби зі зміною клімату.

Майже кожен учасник опитування - 97% - заявив, що підтримує впровадження інновацій і досліджень в боротьбі зі зміною клімату.