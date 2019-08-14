Меркель рассказала, что ожидает прочитать о себе в исторических книгах

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник рассказала, что она надеется прочитать о своей жизни в исторических книгах.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, своими мыслями она поделилась во вторник во время мероприятия, организованного газетой Ostsee Zeitung в городе Штральзунд.

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У Меркель спросили, что она хотела бы, чтобы дети прочитали о ней в исторических книгах через полвека.

Обдумав вопрос в течение нескольких секунд, Меркель ответила с улыбкой: "Она пыталась". Присутствующие в зале засмеялись и аплодировали в ответ.

В конце прошлого года Меркель объявила, что не будет пробовать снова переизбираться в 2021 году, когда срок его полномочий закончится. Управляя страной 14 лет, она является одним из самых долговременных канцлеров Германии.

Во время мероприятия у Меркель также спросили, что она планирует делать, когда покинет свой пост. Меркель повторила, что не планирует продолжать активную политику.

"Я останусь политическим человеком, но у меня не будет активной политической должности", - сказала она.