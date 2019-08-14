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МИД Грузии: Россия продолжила строить заграждения на линии разграничения

Среда, 14 августа 2019, 14:14

МИД Грузии призвал международное сообщество принять меры в связи с тем, что оккупационные силы России продолжают незаконное строительство искусственных барьеров в районе села Гугутианткари на линии разграничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

7 августа люди в военной форме начали устанавливать проволочные заграждения со стороны самопровозглашенной Южной Осетии. Местные жители говорят, что это произошло с отклонением от административной границы.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что подобные деструктивные действия крайне осложняют и без того тяжелое гуманитарное положение населения вблизи оккупационной линии, и дестабилизируют обстановку в сфере безопасности.

"Грузинская сторона продолжает интенсивно работать с международным сообществом, сопредседателями Женевских международных дискуссий, Миссией по наблюдению ЕС и дипломатическим корпусом, аккредитованным в Тбилиси, с целью принятия эффективных мер для прекращения указанного незаконного процесса", - заявили в Тбилиси.

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Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию прекратить незаконные действия, направленные против Грузии, и выполнить свои международные обязательства, в частности Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанное при посредничестве ЕС.

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и принять эффективные меры в связи с незаконными действиями, происходящими на линии разграничения.

Новые заграждения могут отделить от контролируемой тбилисской властью территории несколько домов, в которых сейчас в них никто не живет. Однако на этих территориях расположены сельскохозяйственные земли, потеряв которые население лишится урожая.

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