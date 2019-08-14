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В Генуї вшанували 43 жертв минулорічного обвалу мосту

Середа, 14 серпня 2019, 14:38

В Генуї відбулась церемонія вшанування пам'яті жертв обвалу мосту, в результаті якого минулого року загинули 43 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Міст обвалися об 11:36. Церемонія почалася із прочитання імен 43 загиблих і була призупинена в час падіння мосту. Про трагедію нагадали удари дзвонів, шум сирен та звукові сигнали автомобілістів.

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Президент Серджо Матарелла обійняв родини загиблих. Не всі родичі жертв брали участь у церемонії – деякі вважали подію надто політизованою.

Прем’єр Джузеппе Конте заявив, що реконструкція мосту триває, і новий міст повинен почати працювати в квітні наступного року. "Міст стане символом відродження", - сказав італійський прем'єр.

Нагадаємо, частина мосту Моранді у Генуї довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня 2018 року. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Операція з пошуку загиблих під завалами автомобільного мосту в Генуї завершилася 19 серпня, офіційна кількість загиблих сягнула 43.

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Італія
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