В Генуе почтили 43 жертв прошлогоднего обвала моста
В Генуе состоялась церемония памяти жертв обрушения моста, в результате которого в прошлом году погибли 43 человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.
Мост обрушился в 11:36. Церемония началась с прочтения имен 43 погибших и была приостановлена во время падения моста. О трагедии напомнили удары колоколов, шум сирен и звуковые сигналы автомобилистов.
Президент Серджо Маттарела обнял семьи погибших. Не все родственники жертв участвовали в церемонии - некоторые считали событие слишком политизированным.
Премьер Джузеппе Конти заявил, что реконструкция моста продолжается, и новый мост должен начать работать в апреле следующего года. "Мост станет символом возрождения", - сказал итальянский премьер.
Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.
Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.