В Генуе почтили 43 жертв прошлогоднего обвала моста

В Генуе состоялась церемония памяти жертв обрушения моста, в результате которого в прошлом году погибли 43 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Мост обрушился в 11:36. Церемония началась с прочтения имен 43 погибших и была приостановлена ​​во время падения моста. О трагедии напомнили удары колоколов, шум сирен и звуковые сигналы автомобилистов.

Президент Серджо Маттарела обнял семьи погибших. Не все родственники жертв участвовали в церемонии - некоторые считали событие слишком политизированным.

Премьер Джузеппе Конти заявил, что реконструкция моста продолжается, и новый мост должен начать работать в апреле следующего года. "Мост станет символом возрождения", - сказал итальянский премьер.

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.