У Чорногорії заборонили курити в ресторанах

У Чорногорії почала діяти заборона на куріння всередині громадських закладів, зокрема, кафе та ресторанів.

Про це в середу повідомив телеканал RTCG, пише "Європейська правда".

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"Метою цього рішення, яке отримало однозначну підтримку як з боку уряду, так і парламенту, є збереження і захист здоров'я всіх громадян, як тих, хто вживає, так і тих, хто не вживає тютюн", - пояснили в міністерстві охорони здоров’я Чорногорії.

Куріння заборонено в приміщеннях або частинах закладів громадського харчування, кафе, ресторанах, де подають їжу і напої.

Якщо власники громадських закладів захочуть, то у них буде можливість облаштувати ізольовану кімнату для куріння. Проте вона повинна відповідати низці вимог: бути позначеною як місце для куріння, займати мінімальну площу 10 квадратних метрів та бути ізольованою таким чином, щоб дим із неї не потрапляв на решту території закладу, де подають їжу та напої.

Закон не буде поширюватися на казино, які і так зобов'язані купувати спеціальні вентиляційні апарати та очищувачі повітря.