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В Черногории запретили курить в ресторанах

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В Черногории запретили курить в ресторанах

Среда, 14 августа 2019, 17:19

В Черногории начал действовать запрет на курение внутри общественных заведений, в частности, кафе и ресторанов.

Об этом в среду сообщил телеканал RTCG, пишет "Европейская правда".

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"Целью этого решения, которое получило однозначную поддержку как со стороны правительства, так и парламента, является сохранение и защита здоровья всех граждан, как тех, кто употребляет, так и тех, кто не употребляет табак", - пояснили в министерстве здравоохранения Черногории.

Курение запрещено в помещениях или частях заведений общественного питания, кафе, ресторанах, где подают еду и напитки.

Если владельцы общественных заведений захотят, то у них будет возможность обустроить изолированную комнату для курения. Однако она должна отвечать ряду требований: быть обозначенной как место для курения, занимать минимальную площадь 10 квадратных метров и быть изолированной таким образом, чтобы дым из нее не попадал на остальную территорию заведения, где подают еду и напитки.

Закон не будет распространяться на казино, которые и так обязаны покупать специальные вентиляционные аппараты и очистители воздуха.

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