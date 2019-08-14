Кабмін схвалив проєкт угоди фінансування ЄС у сфері ядерної безпеки

Кабінет міністрів у середу, 14 серпня, схвалив проєкт Угоди про фінансування річної програми дій 2018 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською комісією.

Як пише "Європейська правда" про це повідомила пресслужба Мінекономрозвитку на своєму сайті.

Угода передбачає надання з боку ЄС фінансування проєкту "Безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, Компонент А".

Бюджет проєкту складає 5,7 млн євро.

На підписання угоди уряд уповноважив першого віце-прем’єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.