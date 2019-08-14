Кабмин одобрил проект соглашения о финансирование ЕС в сфере ядерной безопасности

Кабинет министров в среду, 14 августа, одобрил проект Соглашения о финансировании годовой программы действий 2018 года по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Европейской комиссией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития на своем сайте.

Соглашение предусматривает предоставление со стороны ЕС финансирования проекта "Безопасное обращение с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, Компонент А".

Бюджет проекту составляет 5,7 млн евро.

На подписание соглашения правительство уполномочило первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.