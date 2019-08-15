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Меркель звинуватила РФ у руйнуванні ракетного договору з США

Четвер, 15 серпня 2019, 09:06

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію в тому, що вона порушила умови Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і таким чином дала привід для розірвання угоди.

Про це глава німецького уряду заявила в середу на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланнями на DW.

З руйнуванням ДРСМД "була втрачена частина системи обмежень озброєнь в Європі і в усьому світі", - заявила Меркель.

У зв'язку з цим, наголосила канцлерка, Німеччина разом з партнерами в найближчі роки докладе зусиль до нового обмеження озброєнь.

При цьому, підкреслила Меркель, НАТО знайде спільну відповідь на ситуацію, що склалася, про що неодноразово говорив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Німеччина - частина НАТО, і буде вести себе як партнер по НАТО", - заявила вона.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишили російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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Меркель Ядерна зброя
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