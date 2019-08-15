Меркель обвинила РФ в разрушении ракетного договора с США

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и таким образом дала повод для расторжения сделки.

Об этом глава немецкого правительства заявила в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылками на DW.

С разрушением ДРСМД "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - заявила Меркель.

В связи с этим, подчеркнула канцлер, Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия к новому ограничению вооружений.

При этом, подчеркнула Меркель, НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Германия - часть НАТО, и будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила она.

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально оставили российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".

Крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.