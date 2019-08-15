Візит Трампа в Україну поки не планується, але не виключений в майбутньому – посол

Наразі у графіку президента США Дональда Трампа немає поїздки до України, але такий візит у майбутньому не виключений.

Про це повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор сказав в інтерв’ю, опублікованому на "Європейській правді".

"Станом на зараз у графіку Дональда Трампа немає поїздки до України, а візити такого рівня плануються дуже наперед.

Чи хотів би я, щоби такі плани з’явилися? Звісно! Я хочу зустріти президента Трампа в Україні", - заявив він.

Дипломат нагадав про візит президента Джорджа Буша до України у 2008 році. За його словами, це стало демонстрацією чіткої підтримки України напередодні саміту НАТО.

"Візит топ-посадовця з Вашингтона – і йдеться не лише про президента – свідчить, що та чи інша столиця є важливою для США. Такі візити завжди є знаком, сигналом. Це більше ніж символізм!" - наголосив Тейлор.

За його словами, надсилати сигнали підтримки в умовах війни з росіянами – важлива річ.

"Ми, звісно, можемо це робити у різний спосіб, але якщо буде обраний шлях зробити це за допомогою візиту – це буде гарне рішення", - зазначив посол.