Визит Трампа в Украину пока не планируется, но не исключен в будущем – посол

Сейчас в графике президента США Дональда Трампа нет поездки в Украину, но такой визит в будущем не исключен.

Об этом поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал в интервью, опубликованном на "Европейской правде".

"По состоянию на сейчас в графике Дональда Трампа нет поездки в Украину, а визиты такого уровня планируются очень заранее.

Хотел бы я, чтобы такие планы появились? Конечно! Я хочу встретить президента Трампа в Украине", - заявил он.

Дипломат напомнил о визите президента Джорджа Буша в Украину в 2008 году. По его словам, это стало демонстрацией четкой поддержки Украины накануне саммита НАТО.

"Визит топ-чиновника из Вашингтона - и речь идет не только о президенте - свидетельствует, что та или иная столица важна для США. Такие визиты всегда являются знаком, сигналом. Это больше чем символизм!" - отметил Тейлор.

По его словам, отправлять сигналы поддержки в условиях войны с россиянами - важная вещь.

"Мы, конечно, можем это делать разными способами, но если будет избран путь сделать это с помощью визита - это будет хорошее решение", - отметил посол.