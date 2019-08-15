Літак, що перевозить військових США, загорівся в аеропорту в Ірландії

Літак, який регулярно перевозить американських військових через аеропорт Шеннон в Ірландії, загорівся незадовго до того, як мав злетіти в четвер, 15 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTE.

Аеропорт зранку повідомив у Twitter, що рейси були тимчасово припинені після інциденту з літаком Boeing 767-300. Всі пасажири та екіпаж висадилися після виклику екстрених служб на місце події.

Диспетчери повітряного руху помітили пожежу та дим, що виходив із посадкового обладнання літака Boniing 767-300 компанії Omni Air International, коли він рухався злітно-посадковою смугою.

Очевидець події сказав, що він бачив, як піну для гасіння застосували на одному з двигунів після зупинки.

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Omni Air International - цивільна авіакомпанія, яка заявляє, що транспортує американські та іноземні війська та членів родин військових по всьому світу.

У своєму дописі у Twitter Omni Air заявила, що бере участь у розслідуванні інциденту. Початкові повідомлення свідчать про відсутність серйозних травм для пасажирів чи екіпажу, додала вона.

Ірландія дозволяє військовослужбовцям США посадки та заправки в західному ірландському аеропорту, другому найпотужнішому в країні, насамперед для трансатлантичних польотів.

У середньому близько 300 американських військових проходили через аеропорт Шеннон щодня протягом перших трьох місяців року, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство транспорту Ірландії.