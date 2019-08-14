Іспанія: профспілки екіпажів Ryanair погрожують 10 днями страйків

Профспілки, що представляють іспанських членів екіпажів Ryanair оголосили про плани проведення 10 днів страйків у вересні, якщо ірландська авіакомпанія не змінить свої плани закрити кілька баз у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Профспілки співробітників Ryanair у Великій Британії, Ірландії та Португалії вже оголосили про плани в наступні тижні провести страйк з вимогою збільшення оплати праці та покращення умов. Пілоти Ryanair в Іспанії також мають проголосувати за можливі подальші дії.

Профспілки SITCPLA та USO заявили, що погроза страйку спрямована на запобігання запланованого закриття баз у аеропортах Гран Канарія, Південний Тенеріфе та Жирона.

Керівництво компанії розлютило персонал два тижні тому, повідомивши, що у Ryanair на 900 пілотів та екіпажу більше, ніж потрібно через затримки з доставкою Boeing 737 MAX.

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Профспілки працівників SITCPLA та USO заявили, що загроза страйку спрямована на запобігання запланованого закриття баз у аеропортах Гран Канарія, Південний Тенеріфе та Жирона.

У заяві профспілки зазначають, що вони планують офіційно подати повідомлення про страйки 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 та 28 вересня, якщо Ryanair не піде на поступки в найближчі дні.

Нагадаємо, 9 серпня в аеропорту Барселони "Ель-Прат" відбувся страйк служб безпекового контролю.