Іспанія: профспілки екіпажів Ryanair погрожують 10 днями страйків
Профспілки, що представляють іспанських членів екіпажів Ryanair оголосили про плани проведення 10 днів страйків у вересні, якщо ірландська авіакомпанія не змінить свої плани закрити кілька баз у країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Профспілки співробітників Ryanair у Великій Британії, Ірландії та Португалії вже оголосили про плани в наступні тижні провести страйк з вимогою збільшення оплати праці та покращення умов. Пілоти Ryanair в Іспанії також мають проголосувати за можливі подальші дії.
Профспілки SITCPLA та USO заявили, що погроза страйку спрямована на запобігання запланованого закриття баз у аеропортах Гран Канарія, Південний Тенеріфе та Жирона.
Керівництво компанії розлютило персонал два тижні тому, повідомивши, що у Ryanair на 900 пілотів та екіпажу більше, ніж потрібно через затримки з доставкою Boeing 737 MAX.
Профспілки працівників SITCPLA та USO заявили, що загроза страйку спрямована на запобігання запланованого закриття баз у аеропортах Гран Канарія, Південний Тенеріфе та Жирона.
У заяві профспілки зазначають, що вони планують офіційно подати повідомлення про страйки 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 та 28 вересня, якщо Ryanair не піде на поступки в найближчі дні.
Нагадаємо, 9 серпня в аеропорту Барселони "Ель-Прат" відбувся страйк служб безпекового контролю.