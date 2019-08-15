Самолет, перевозящий военных США, загорелся в аэропорту в Ирландии

Самолет, который регулярно перевозит американских военных через аэропорт Шеннон в Ирландии, загорелся незадолго до того, как должен был взлететь в четверг, 15 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTE.

Аэропорт утром сообщил в Twitter, что рейсы были временно приостановлены после инцидента с самолетом Boeing 767-300. Все пассажиры и экипаж высадились после вызова экстренных служб на место происшествия.

Диспетчеры воздушного движения заметили пожар и дым, исходивший из посадочного оборудования самолета Boniing 767-300 компании Omni Air International, когда он двигался по взлетно-посадочной полосе.

Очевидец происшествия сказал, что он видел, как пену для тушения применили на одном из двигателей после остановки.

Читайте также Испания: профсоюзы экипажей Ryanair угрожают 10 днями забастовок

Omni Air International - гражданская авиакомпания, которая заявляет, что транспортирует американские и иностранные войска и членов семей военных по всему миру.

В своей заметке в Twitter Omni Air заявила, что принимает участие в расследовании инцидента. Первоначальные сообщения свидетельствуют об отсутствии серьезных травм у пассажиров или экипажа, добавила она.

Ирландия позволяет военнослужащим США посадку и заправку в западном ирландском аэропорту, втором самом мощном в стране, прежде всего для трансатлантических полетов.

В среднем около 300 американских военных проходили через аэропорт Шеннон ежедневно в течение первых трех месяцев года, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Ирландии.