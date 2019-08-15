План Санду щодо нової дати вшанування жертв тоталітаризму розділив Молдову

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду попросила державну канцелярію підготувати проєкт указу про оголошення 23 серпня щорічним днем ​​вшанування пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Цей крок відповідає рішенню Європарламенту від 2008 року про оголошення 23 серпня Європейським днем ​​пам’яті жертв сталінізму та нацизму.

Однак у Молдові з радянських часів цей день традиційно використовується для святкування перемоги радянської Червоної армії над нацистською Німеччиною - відзначення дня в 1944 році, коли Червона армія вступила в країну.

Хоча документ відповідає резолюції Європейського парламенту 2009 року, яка закликала запровадити такий день, рішення проєвропейського прем'єр-міністра зустріло опір з боку її проросійських партнерів по коаліції. 23 серпня соціалісти планують влаштувати різні пам’ятні події в Кишиневі. Російські пропагандистські ЗМІ у Молдові вже назвали рішення Санду "провокацією".

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Президент від соціалістів Ігор Додон раніше закликав обидві владні фракції утримуватися від конфліктних ідеологічних та геополітичних підходів до важливих питань.

Попри це Додон оголосив про плани святкувати ідеологічно та геополітично чутливу дату 23 серпня за старим стилем - це дратує його проєвропейських партнерів по коаліції ACUM.

Його ініціатива викликала також критику з боку істориків Молдовської академії наук. Деякі звинувачують його у "прославленні радянського режиму" та "атаці на пам'ять" жертв радянського режиму, відновленого Червоною армією 1944 року.

Читайте детальніше у статті: "До Європи з Додоном: куди заведе Молдову коаліція з друзями Путіна".