План Санду по новой дате памяти жертв тоталитаризма разделил Молдову

Премьер-министр Молдовы Майя Санду попросила государственную канцелярию подготовить проект указа об объявлении 23 августа ежегодным днем ​​памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Этот шаг соответствует решению Европарламента от 2008 года об объявлении 23 августа Европейский днем ​​памяти жертв сталинизма и нацизма.

Однако в Молдове с советских времен этот день традиционно используется для празднования победы советской Красной армии над нацистской Германией - празднование дня в 1944 году, когда Красная армия вступила в страну.

Хотя документ соответствует резолюции Европейского парламента 2009 года, которая призвала ввести такой день, решение проевропейского премьер-министра встретило сопротивление со стороны ее пророссийских партнеров по коалиции. 23 августа социалисты планируют устроить различные памятные события в Кишиневе. Российские пропагандистские СМИ в Молдове уже назвали решение Санду "провокацией".

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Президент от социалистов Игорь Додон призвал обе властные фракции воздерживаться от конфликтных идеологических и геополитических подходов к важным вопросам.

Несмотря на это Додон объявил о планах праздновать идеологически и геополитически чувствительную дату 23 августа при старому стилю - это раздражает его проевропейских партнеров по коалиции ACUM.

Его инициатива вызвала также критику со стороны историков Молдавской академии наук. Некоторые обвиняют его в "прославлении советского режима" и "атаке на память" жертв советского режима, восстановленного Красной армией в 1944 году.

Читайте подробнее в статье: "В Европу с Додоном: куда заведет Молдову коалиция с друзьями Путина".