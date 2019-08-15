Сильні пожежі на півдні Франції знищили 900 гектарів соснового лісу

Понад півтисячі пожежних борються з лісовими пожежами, які вже знищили сотні гектарів соснового лісу на півдні Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Пожежа, що спалахнула в середу у другій половині дня в департаменті Од приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Тулузи, знищила близько 900 гектарів лісу.

Командир пожежної служби Філіпп Фабр повідомив, що в четвер пожежники зуміли зупинити наступ вогню. Та, за його словами, удень очікуються пориви вітру зі швидкістю до 60 км/год і зусилля вогнеборців будуть зосереджені на "гасінні найжорсткіших гарячих точок та запобіганні спалахів у важкодоступних районах".

Про постраждалих наразі не повідомлялося, також досі не зруйнований жоден будинок. 22 людини евакуйовані зі своїх домівок в муніципалітеті Валь-де-Даньє.

"Пожежники змогли перешкодити вогню дістатися до будинків, але вся навколишня рослинність знищена. Нам довелося евакуювати коней і ослів", - сказав мер муніципалітету Крістіан Лакуб.

Dans l'#Aude, près de Carcassonne, un important feu de forêt a détruit 900 hectares de pinède depuis hier. La situation reste délicate ce jeudi à cause de la #tramontane qui continue à souffler assez fort. Source : @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/wHo3kxcXqR — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 15, 2019

Причина пожежі поки невідома, хоча влада раніше попереджала про вкрай засушливі умови на більшій частині півдня Франції після кількох тижнів спеки.