Сильные пожары на юге Франции уничтожили 900 гектаров соснового леса

Более полутысячи пожарных борются с лесными пожарами, которые уже уничтожили сотни гектаров соснового леса на юге Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Пожар, вспыхнувший в среду во второй половине дня в департаменте Од примерно в 100 километрах к юго-востоку от Тулузы, уничтожил около 900 гектаров леса.

Командир пожарной службы Филипп Фабр сообщил, что в четверг пожарные сумели остановить наступление огня. Но, по его словам, днем ​​ожидаются порывы ветра со скоростью до 60 км/ч и усилия пожарных будут сосредоточены на "тушении жестких горячих точек и предотвращении вспышек в труднодоступных районах".

О пострадавших пока не сообщалось, также до сих пор не разрушен ни один дом. 22 человека эвакуированы из своих домов в муниципалитете Валь-де-дань.

"Пожарные смогли помешать огню добраться до домов, но вся окружающая растительность уничтожена. Нам пришлось эвакуировать лошадей и ослов", - сказал мэр муниципалитета Кристиан Лакуб.

Dans l'#Aude, près de Carcassonne, un important feu de forêt a détruit 900 hectares de pinède depuis hier. La situation reste délicate ce jeudi à cause de la #tramontane qui continue à souffler assez fort. Source : @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/wHo3kxcXqR — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 15, 2019

Причина пожара пока неизвестна, хотя власти ранее предупреждали о крайне засушливых погодных условиях на большей части юга Франции после нескольких недель жары.