В аеропорту Варшави можливі затримки рейсів через дві аварійні посадки

Транспортний і пасажирський літаки у четвер аварійно приземлилися в аеропорту Варшави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Перша аварійна посадка сталася близько 6 ранку. В аеропорту аварійно приземлився транспортний літак MD 11.

"Вже під час рулювання в одному з двигунів виникла пожежа. В справу негайно втрутилися пожежники. Вогонь дуже швидко загасили. Ніхто не постраждав", - повідомили у пресслужбі аеропорту.

У зв'язку з подією рейси були призупинені на 30 хвилин.

Після 8 ранку здійснив аварійну посадку літак Embraer авіакомпанії LOT, в кабіні якого з'явилося задимлення. На борту машини було 94 пасажирів і 6 членів екіпажу. Літак після зльоту з Варшави дуже швидко повернувся. Він подолав дистанцію до десятка кілометрів і благополучно приземлився.

Затримки, викликані аварійними посадками, можуть спостерігатися в аеропорту Варшави протягом усього дня.