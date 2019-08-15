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В аэропорту Варшавы возможны задержки рейсов из-за двух аварийных посадок

Четверг, 15 августа 2019, 14:34

Транспортный и пассажирский самолеты в четверг аварийно приземлились в аэропорту Варшавы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Первая аварийная посадка произошла около 6 утра. В аэропорту аварийно приземлился транспортный самолет MD 11.

"Уже во время руления в одном из двигателей возник пожар. В дело немедленно вмешались пожарные. Огонь очень быстро потушили. В ходе происшествия никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В связи с происшествием рейсы были приостановлены на 30 минут.

После 8 утра совершил аварийную посадку самолет Embraer авиакомпании LOT, в кабине которого появилось задымление. На борту машины было 94 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет после взлета из Варшавы очень быстро вернулся. Он преодолел ​​до десяти километров и благополучно приземлился.

Задержки, вызванные аварийными посадками, могут наблюдаться в аэропорту Варшавы на протяжении всего дня.

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