У Німеччині побільшало висококваліфікованих іноземців, українці – на 5 місці

У Німеччині за останню декаду зросла кількість високоосвічених фахівців з країн поза межами ЄС — Україна опинилася на п'ятому місці серед країн походження.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це свідчать дані останнього дослідження вчених Інституту німецької економіки (IW) у Кельні, оприлюдненого у четвер, 15 серпня.

Частка осіб з університетською освітою з-за кордону зросла у Німеччині з 13,6 відсотка у 2007 році до 18,7 відсотка у 2017 році. Федеральне відомство статистики нарахувало близько 1,16 мільйона високоосвічених працівників у Німеччині з-за кордону у 2007 році, а декадою пізніше їхня кількість зросла вже до 2,32 мільйона осіб.

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Це пояснюється тим, що загалом кількість людей з університетською освітою в Німеччині за цей проміжок часу зросла з 7,4 мільйона осіб до 10,1 мільйона осіб.

У 2017 році найбільше з висококваліфікованих людей приїхали до Німеччини з Польщі - 235 тисяч осіб, Росії - 225 тисяч осіб, та Румунії - 118 тисяч осіб.

Україна за цим показником на п'ятому місці — у Німеччині у 2017 році проживала 101 тисяча осіб з університетською освітою українського походження.

Серед інших країн-"постачальниць" висококваліфікованих фахівців до Німеччини перераховані Казахстан, Китай, Сирія, Туреччина та Франція.