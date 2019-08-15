В Германии стало больше высококвалифицированных иностранцев, украинцы - на 5 месте

В Германии за последнюю декаду увеличилось количество высокообразованных специалистов из стран за пределами ЕС - Украина оказалась на пятом месте среди стран происхождения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом свидетельствуют данные последнего исследования ученых Института немецкой экономики (IW) в Кельне, обнародованного в четверг, 15 августа.

Доля лиц с университетским образованием из-за рубежа выросла в Германии с 13,6 процента в 2007 году до 18,7 процента в 2017 году. Федеральное ведомство статистики насчитало около 1,16 миллиона высокообразованных работников в Германии из-за границы в 2007 году, а декадой позже их количество возросло уже до 2,32 миллиона человек.

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Это объясняется тем, что в целом количество людей с университетским образованием в Германии за этот промежуток времени выросло с 7,4 миллиона человек до 10,1 миллиона человек.

В 2017 году больше всего из высококвалифицированных людей приехали в Германию из Польши - 235 тысяч человек, России - 225 тысяч человек, и Румынии - 118 тысяч человек.

Украина по этому показателю на пятом месте - в Германии в 2017 году проживала 101 тысяча человек с университетским образованием украинского происхождения.

Среди других стран-"поставщиц" высококвалифицированных специалистов в Германию перечисленные Казахстан, Китай, Сирия, Турция и Франция.