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В Лондоні біля штаб-квартири МВС підрізали людину

Четвер, 15 серпня 2019, 15:59

У Лондоні біля будівлі МВС на людину напали з ножем, після чого жертва зайшла до приміщення міністерства попросити про допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

Екстрені служби прибули на Маршам-стріт у Вестмінстері у четвер вдень. Джерела повідомили виданню, що чоловіку "завдали удару чи порізали" обличчя на вулиці біля будівлі МВС.

 

Жертва зайшла в приймальню Міністерства внутрішніх справ в пошуках допомоги після того, як її підрізали на вулиці, додали вони.

Після інциденту будівлю зачинили, а державним службовцям наказали залишатися всередині чи бути пильними, якщо їм потрібно вийти.

Столична поліція заявила, що о 13:06 отримала повідомлення про людину з ножем на Маршам-стріт.

Поліція затримала чоловіка у зв'язку з нападом, він перебуває під вартою.

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Велика Британія
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