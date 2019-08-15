В Лондоне у штаб-квартиры МВД подрезали человека

В Лондоне у здания МВД на человека напали с ножом, после чего жертва зашла в помещение министерства попросить о помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

Экстренные службы прибыли на Маршам-стрит в Вестминстере в четверг днем. Источники сообщили изданию, что мужчине стали "наносить удар или порезали" лицо на улице возле здания МВД.

Жертва зашла в приемную Министерства внутренних дел в поисках помощи после того, как ее подрезали на улице, добавили они.

После инцидента здание закрыли, а государственным служащим приказали оставаться внутри или быть бдительными, если им нужно выйти.

Столичная полиция заявила, что в 13:06 получила сообщение о человеке с ножом на Маршам-стрит.

Полиция задержала его в связи с нападением, он находится под стражей.