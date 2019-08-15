Барселона оголосила різке скорочення рикш: ми не Мумбаї

Міська рада Барселони оголосила про різке скорочення кількості рикш, що розповсюдилися на вулицях міста останніми роками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Згідно з підрахунками, нині близько 2000 здебільшого неліцензованих водіїв ведуть свій бізнес з рикшами у Барселоні.

"Барселона - це не Мумбаї", - заявив Джауме Колбоні, заступник міського голови. "У нас є велодоріжки, які призначені для велосипедів, тротуари для пішоходів, і ми прагнемо мати шанобливу та якісну модель туризму".

Роза Аларкон, міський радник з питань мобільності, скаржилася, що рикші "ніяк не сприяють мобільності громадян, оскільки вони насамперед орієнтовані на туризм".

Однак поза туристичним сезоном рикші часто шукають клієнтів біля нічних клубів, після концертів та футбольних матчів.

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У липні поліція конфіскувала 122 рикші, і міська рада пропонує політику "нульової толерантності" щодо порушень ними дорожнього руху, намагаючись взяти бізнес під контроль. Лише близько 500 рикш зареєстровано в органах влади.

Технічно рикші можуть, як велосипедисти, використовувати велосипедні доріжки та широкі тротуари, але місто хоче, щоб їх охоплював окремий підзаконний акт.

Теоретично вони заборонені на вузьких вулицях старого міста з травня по жовтень, але це обмеження, як і багато інших, відкрито порушується.

"Ми - частина туристичної галузі, а не водії таксі", - каже Сезар Гестор, прессекретар рикш.

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Він заперечував цифру у 2000 рикш, стверджуючи, що вона ближче до 1000, лише половина з яких отримала ліцензію.

"Ми готові сісти, поговорити і знайти спосіб регулювання бізнесу", - сказав він. "Ясна річ, що ми не можемо продовжувати таким чином. У нас не може бути європейського міста, де рикші заборонені. Ми нічого незаконного не робимо", - додав Гестор.